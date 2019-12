Rétrospective : que retenir dans l'actualité des Outre-mer en 2019 ?

Avant l'entrée dans la nouvelle décennie, Outre-mer la 1ère vous propose de (re)découvrir les actualités qui ont marqué les Outre-mer en 2019. De la découverte d'un volcan à Mayotte en passant par la mort de Jacques Chirac ou la commission d'enquête chlordécone, retour sur cette année écoulée.

Outre-mer la 1ère •

► Agitation du Piton de la Fournaise

Eruption du Piton de la Fournaise, février 2019. • ©Richard Bouhet / Imaz Press ...

À lire aussi Pourquoi le Piton de la Fournaise est-il si agité ?

► Mélanie De Jesus Dos Santos, encore championne

Mélanie De Jesus Dos Santos remporte l'or lors de la finale du concours général • ©Fédération Française de Gymnastique ...

The floor routine that earned Melanie de Jesus dos Santos the gold medal!#ECSzczecin2019 pic.twitter.com/h3w8lTuHt6 — UEG (@UEGymnastics) April 12, 2019

► Découverte d'un volcan à Mayotte

Un nouveau volcan sous-marin a été découvert à 50km à l'Est de Mayotte. • ©Capture d'écran INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS ...

À lire aussi Dans les coulisses de la découverte du volcan sous-marin à Mayotte

► Provinciales en Nouvelle-Calédonie

A Lifou, au bureau installé sous le faré de la province îles. • ©Sylvie Hmeun/NCla1ere ...

► Coupe du monde féminine de football en France

©VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS ...

► Ouragan Dorian

L'ouragan Dorian aux Bahamas a fait au moins 30 morts et de considérables dégâts. • ©Brendan Smialowski / AFP ...

► La mort de Jacques Chirac

©LUCAS BARIOULET / AFP ...

L’Outre-mer français, c’est comme une femme, il faut l’aimer. Et, quand on l’aime, on ne peut rien lui refuser.



Jacques Chirac en 1994 lors d’un déplacement à La Réunion.

► Emmanuel Macron dans l'Océan Indien

Emmanuel Macron, premier président Français sur les îles éparses, entouré de scientifiques et de la préfète des TAAF ...

► Remise du rapport chlordécone

Justine Bénin, rapporteure, et Serge Letchimy, président de la commission d'enquête, lors de la conférence de presse de présentation des propositions. • ©Marie Boscher ...

L'État a autorisé l'emploi d'une substance, et maintenu son usage, en dépit des connaissances scientifiques et des signaux d'alerte [...]. Sans contestation aucune, la responsabilité de l'État est reconnue et l'engage à mettre en place des mesures de réparation exceptionnelles.

Serge Letchimy, président de la commission d'enquête

► Surf aux JO 2024 à Tahiti

Matahi Drollet dans le tube de Teahupoo. • ©TIM PRUVOST ...

À lire aussi JO surf 2024 : quelles retombées économiques ?

► Miss Guadeloupe devient Miss France

©AFP ...

Dès le mois de février, le Piton de la Fournaise est entré en éruption, offrant en premier spectacle de l'année des coulées de la lave de plus de 30 mètres aux Réunionnais et aux touristes. Pendant près d'un mois, "volcan la pété" sans faiblir sur près de six points. Un réveil intense, signe annonciateur d'une année volcanique agitée à La Réunion :. La dernière, le 25 octobre, aura même nécessité l'intervention d'un bombardier Dash pour déverser du retardant sur les coulées , afin d'éviter une coupure de la route nationale.Encore un titre pour la jeune gymnaste martiniquaise Mélanie De Jésus Dos Santos. Le 12 avril à Szczecin en Pologne, elle a remporté l'or pour la troisième fois en championnat d'Europe, soit deux médailles consécutives cette année 2019.Un sans-faute que Mélanie De Jésus Dos Santos ne s'est pas privée de reproduire quelques mois plus tard à Paris pour les Internationaux de France, où elle a également remporté l'or Il culmine à 800 m et pourtant, le volcan était passé inaperçu jusqu'au milieu d'année 2019. Dans un communiqué publié le 16 mai, le gouvernement a annoncé la découverte d'un volcan sous-marin "situé à 50 km à l'est de l'île et à 3500 m de profondeur". Une découverte importante mais aussi un début d'explications pour les Mahorais qui subissaient depuis plus d'un an des séismes à répétition. Depuis, des relevés scientifiques réguliers sont réalisés afin de comprendre les mécanismes de formation de ce volcan, mais aussi évaluer les risques éventuels pour la population de Mayotte.Le 12 mai, les électeurs de Nouvelle-Calédonie étaient appelés aux urnes pour les élections provinciales, six mois après la victoire du "non" au référendum sur l’indépendance du Caillou. Le scrutin a été marqué par la victoire des non-indépendantistes de l’Avenir en confiance, la déroute de Calédonie Ensemble qui détenait jusqu’ici la majorité et l’émergence de L’Eveil océanien. Récit complet de Nouvelle-Calédonie la 1ère par ici. Éliminées en quart de finale , les Bleues n'ont pas réitéré l'exploit de leurs confrères, champions de monde de foot en 2018. Mais elles auront permis de mettre en lumière le football féminin. L'Équipe de France recevait à domicile pour cette sixième édition officielle du Mondial féminin. Dans l'équipe, des joueuses des Outre-mer : la championne et meilleure défenseuse au monde Wendie Renard mais aussi Valérie Gauvin, Delphine Cascarino et Emelyne Laurent.Maisons éventrées, voitures renversées et rues jonchées de détritus : les images de désolation ont déferlé après le passage de l'ouragan Dorian dans la Caraïbe à la fin du mois d'août. De catégorie 5, il a traversé les Petites Antilles, survolé le sud-est des États-Unis avant de venir se dissiper au Canada . Sur son passage, des vents à 295 km/h, 7 milliards de dollars de dégâts matériels et au moins 71 morts confirmés, majoritairement aux Bahamas . Dans cet archipel durement touché, les îles d'Abacos ont été presque entièrement dévastées par le passage de l'ouragan.Le 26 septembre, Jacques Chirac s'est éteint à l’âge de 86 ans. Au cours de sa longue carrière politique, l'ancien chef de l'État a entretenu une relation particulière avec les Outre-mer Son décès a entraîné de nombreuses réactions et un hommage unanime dans les Outre-mer Fin octobre, le chef de l'État s'est déplacé à Mayotte et à La Réunion. À Mayotte, il a réaffirmé – en shimaoré et en Français – le lien indéfectible entre la France et Mayotte : "Maoré na Farantsa paka tcho !" (traduction : Mayotte et la France, jusqu'au bout, à la vie à la mort).À La Réunion, département où les gilets jaunes ont été fortement mobilisés lors du mouvement national, Emmanuel Macron a tenté de répondre aux fortes attentes en matière de développement économique, d'emploi, de vie chère et de logement, mais sa visite a été marquée par une journée de grève générale organisée par les syndicats.A noter qu'entre Mayotte et La Réunion, Emmanuel Macron s'est rendu aux Glorieuses, une des îles Eparses appartenant à la France dans le canal du Mozambique. Au cours de cette visite de deux heures, il a mis l’accent sur l'écologie et la lutte contre le réchauffement climatique.Le rapport de la commission d'enquête sur l'impact du chlordécone aux Antilles était très attendu. Après plusieurs mois de travaux et d'enquête en Guadeloupe, en Martinique et dans l'hexagone, il a été remis le 26 novembre par les députés Justine Bénin et Serge Letchimy, rapporteure et président de la commission. Au résultat, 49 propositions mais surtout, la reconnaissance entière de la responsabilité de l'État dans le scandale.Les Jeux Olympiques 2024 seront à Paris et en Polynésie ! Le comité d'organisation des Jeux Olympiques (COJO) l'a annoncé le 12 décembre : l'épreuve de surf se déroulera sur l'île de Tahiti . Le fameux site de Teahupoo a été préféré aux vagues de la côte ouest de l'hexagone, le COJO ayant estimé qu'il offrirait plus de garanties pour le bon déroulement de l'épreuve.La décennie 2010 aura été belle pour les miss ultramarines. Après la Miss Tahiti Vaimalama Chaves, c'est cette fois au tour de Clémence Botino, Miss Guadeloupe , de gagner la couronne et la fameuse écharpe de Miss France. En 2017, la Guyane avait aussi permis aux Outre-mer de remporter l'élection grâce à Alicia Aylies. Sur la dernière décennie, 31 miss des Outre-mer sont parvenues dans le top 15 de l'élection et 18 dans le top 5.