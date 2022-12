Rétro 2022 en Nouvelle-Calédonie : ces personnalités qui nous ont quittés

Didier Poidyaliwane, Guy George, Jean Lèques, Déwé Gorodey, Louis Kotra Uregei : l'année 2022 a été marquée par la mort de plusieurs figures politiques. Mais aussi de personnalités culturelles comme François Ollivaud, Robert Canal, Jean-Philippe Tjibaou, Régine Reyne, Ito Waïa. Ou encore de Joël Viratelle, qui dirigeait la Maison de la Nouvelle-Calédonie.

Les catholiques de Nouvelle-Calédonie le connaissaient davantage sous son nom de prêtre. Le père Colomban, né Jean Pouilly, rend son dernier souffle le 7 janvier 2022, à 77 ans, dans son presbytère de Dumbéa. Au sein du diocèse de Nouméa, il aura été un catéchiste, un contributeur du centre d’enseignement religieux, un pilier du pèlerinage de Téné. Mais aussi un membre de Notre-Dame-des-îles, le monastère trappiste de Saint-Louis au Mont-Dore. Et le curé d'Auteuil jusqu'à la fin.

Le même 7 janvier, un arrêt cardiaque terrasse à 71 ans Patrice Morin, ancienne figure locale du windsurf devenu un photographe phare des sports de glisse en Calédonie.

Ancien porte-parole du gouvernement

Le 12 janvier, c'est un récent membre de l'exécutif calédonien qui s'en va. Didier Poidyaliwane, originaire de Tiwaka sur la côte Est, meurt à 55 ans des suites de maladie. Ce membre de l'Union calédonienne, ancien directeur adjoint de l'Adraf, siégeait dans les quinzième et seizième gouvernements, où il s'occupait notamment des affaires coutumières puis de la culture. Il a été un porte-parole du gouvernement Santa.

Lui, portait le drapeau de la délégation calédonienne aux premiers Jeux du Pacifique, à Fidji en 1963 : Nyipiengo Passa, figure du saut en hauteur, nous quitte le 19 février, à 79 ans.

L'homme au ver de bancoule

Quelques jours plus tard, beaucoup de Calédoniens chantonnent Le Ver de bancoule et C'est toi mon amour. Un tendre clin d'œil à François Ollivaud descendu définitivement de scène le 21 février, à 85 ans. Les chansons satiriques et les sketches, mais aussi la gouaille et l'accent broussard de cet enseignant de métier n'ont pas fini de marquer les esprits.

C'est en Serbie où il réside que Guy George s'éteint d'une crise cardiaque, le 24 mars, à 65 ans. L'homme fut longtemps le chef de file du Front national en Nouvelle-Calédonie. Investi en politique au temps des Evénements, il a siégé à l'assemblée provinciale Sud, au Congrès et à la mairie du Mont-Dore, avant de claquer la porte de son parti en 2008 - et d'en créer un autre.

Le 1er avril, un pionnier de l'audiovisuel local décède à 99 ans : Georges Guesdon faisait partie de l'équipe qui a amené la télévision sur le Caillou. Le 13 avril, c'est un fondateur du catamaran-club de Nouméa qui prend le large avec Burkhard Töbelmann, 72 ans. Et le 19, Jean-Pierre Zenkoro dans sa vallée de Nevaho, à Poindimié : personnalité du monde agricole, âgé de 69 ans, il était l’un des plus gros producteurs d’ignames sur la côte Est.

Une voix de radio

Retour à la politique et au spectre des Evénements avec la disparition de Bernard Pons le 27 avril, dans le Gard, à 95 ans. L'ancien ministre des DOM-TOM dans le gouvernement Chirac a supervisé en 1988 l'opération Victor alias l'assaut sur la grotte d'Ouvéa, suite à la prise d'otage des gendarmes.

Le 10 mai, une célèbre voix de radio se tait à jamais. Celle de Robert Canal, animateur sur Radio Rythme Bleu durant trois décennies et DJ, décédé à 58 ans des suites d’une longue maladie. Et dans la nuit du 21 au 22 mai, le Mont-Dore perd sa marraine. Suzanne Boewa avait 88 ans, elle était la veuve de feu le maire Victorin Boewa.

Nouméa pleure "Fifils"

Le 1er juin, c'est le maire de Nouméa durant vingt-huit ans qui part après une longue maladie, à 90 ans. La mort de Jean Lèques est loin de passer inaperçue, une journée de recueillement est ainsi organisée à l'hôtel de ville. L'enfant de la Première Vallée-du-Tir a marqué l'histoire de la principale ville calédonienne. Notaire de métier, celui qu'on surnommait Fifils l'a dirigée de 1986 à 2014. D'abord militant de l’Union calédonienne, ce fervent catholique, qui se décrivait comme un démocrate chrétien, a ensuite rejoint le RPCR de Jacques Lafleur. Elu de nombreuses fois à l'assemblée territoriale, puis au Congrès qu'il dirigea à trois reprises, il a été le premier président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, issu de l’Accord de Nouméa.

Il était deux fois plus jeune. Jean-Philippe Tjibaou a 48 ans quand il perd la vie au Médipôle, le 5 juin, suite à des problèmes cardiaques. L’homme n’était pas seulement le fils aîné de Marie-Claude et Jean-Marie Tjibaou, enfant de Tiendanite, à Hienghène. Il s'agissait d'un sculpteur traditionnel renommé, dont les œuvres et les pirogues ont été présentées à travers le pays.

Monsieur MNC s'en est allé

Mi-juin, au second tour des législatives, on apprend le décès d’un autre ancien maire : Michel Magnier, qui a dirigé Boulouparis de 1983 à 1995. Régine Reyne, elle, s'est faite connaître comme reine du music-hall, chanteuse, comédienne et animatrice du Calédonie show. Elle est descendue des planches le 24 juin à 97 ans. Le 11 juillet, départ à 87 ans de Camille Creugnet, figure du monde hippique et président de la JSVDT depuis cinquante ans !

Le 19 juillet, une pluie d'hommages accompagne la mort brutale de Joël Viratelle, qui dirigeait à Paris la Maison de la Nouvelle-Calédonie depuis 2006. Il est salué aussi bien par d'innombrables personnalités politiques que par des Calédoniens plus anonymes qui ont fréquenté la MNC.

Puis dans la nuit du 23 au 24 juillet, Ito Waïa ferme les yeux, à 63 ans. L'artiste multiforme originaire de Bourail aura été un ardent défenseur de l'environnement.

L'adieu à Déwé

André Wabealo quitte le terrain le 2 août, en Polynésie française et à l'âge de 66 ans. Le footballeur originaire de la tribu d'Oundjo, à Voh, s'était établi à Tahiti dans les années quatre-vingts. Ancien avant-centre de la sélection tahitienne, il a entraîné le club AS Dragon.

Le 14 août, adieu à Déwé Gorodey, ou Gorodé, décédée à Poindimié des suites d'un cancer, à 73 ans. Cette femme de lettres et de convictions, originaire de la tribu de l'Embouchure à Ponérihouen, a participé aux Foulards rouges et à la création du Parti de libération kanak. Membre du gouvernement deux décennies durant, elle s'est engagée pour la reconnaissance de la culture et l'identité kanak, mais aussi dans la réflexion sur les signes identitaires calédoniens. Une militante féministe, auteure connue et reconnue de nombreux poèmes, contes et nouvelles.

Il avait quitté la Calédonie mais son nom y résonnait encore. Bruno Van Peteghem s'éteint fin août, à 68 ans. Fondateur de l'association environnementale "Corail vivant", il s'était opposé durant de nombreuses années à un projet immobilier dans les quartiers sud de Nouméa, ce qui lui a valu de nombreux ennuis.

"LKU" est décédé

Retour au football avec la mort brutale d'André Sinedo, dans la nuit du 1er au 2 octobre, à 44 ans. "Eder" s'occupait des moins de dix-huit ans pour l'AS Magenta, le club où il a fait la plus grande partie de sa carrière. Cinq titres de champion, six coupes de Calédonie à son actif ou encore deux coupes des TOM en tant que défenseur.

Comme Jean Lèques ou Déwé Gorodey, on savait Louis Kotra Uregei très malade. Sa disparition, le 21 octobre en Métropole, à 71 ans, n'en rencontre pas moins un fort écho, avec trois jours de veillée au centre culturel de Ko We Kara. "LKU" a fondé en 1981 l'USTKE, premier syndicat indépendantiste du Caillou, associé au FLNKS jusqu’en 1989. Signataire des accords de Matignon-Oudinot en 1988, il a fondé en 2007 le Parti travailliste de Nouvelle-Calédonie. Le syndicaliste, élu du Congrès entre 2009 et 2019, était aussi un homme d'affaires.

Un 21 octobre marqué par le décès au Médipôle de Didier Canako Canehmez, après un malaise sur scène lors d’un concert à Qanono sur Lifou. Le musicien, auteur et chanteur était membre de l'emblématique groupe Bethela. Et on citera encore la mort le 27 octobre de Jean Lanchon, directeur de la Société Le Nickel entre 1968 et 1981, entre autres.