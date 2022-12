Rétro 2022 en Nouvelle-Calédonie : une année économique en dents de scie

En 2022, l'économie a retrouvé de l'oxygène avec la sortie de la crise Covid, la réouverture des frontières et la reprise du tourisme international. Mais la Nouvelle-Calédonie a été confrontée à ses finances exsangues, sur fond de réforme fiscale, et aux augmentations de prix.

Bernard Lassauce, avec Françoise Tromeur •

Au début de l'année, la crise Covid-19 occupe encore les esprits (décès, variant Omicron, vaccination ouverte aux enfants, polémique sur l'obligation vaccinale). Mais la menace semble aller en faiblissant. Les mesures anti-Covid vont peu à peu s'alléger et le pass sanitaire, cesser d'être exigé. Le monde économique respire de mieux en mieux.

Les voyages reprennent

Le tourisme international reprend, lentement, mais sûrement. Et pour cause :

Les finances publiques vont mal

Sortie de Covid, réouverture des frontières, cours du nickel élevé (détail dans la rétro dédiée) : et si en 2022, l’économie calédonienne redécollait ? C’est ce que montre l’indicateur du climat des affaires au début de l’année. Sauf que les comptes publics sont dans le rouge. Les recettes s'avèrent à la baisse et les déficits n’ont cessé de se creuser. Le 14 février, le débat d’orientations budgétaires est tendu, au Congrès.

La réforme fiscale, toujours repoussée sous le tapis, est l’arme du gouvernement Mapou pour équilibrer les comptes. Ambitieuse, elle prévoit 25 mesures sur deux ans. Contribution, taxes, redevances : de quoi abonder les recettes de 35 milliards CFP par an (retrouvez notre dossier en quatre volets : état des lieux, impôt sur le revenu, taxes et fiscalité minière). Au Medef, notamment, on pense plutôt qu’il faudrait rogner sur la dépense publique.

Fin mars, arrive le vote du budget primitif établi par le gouvernement. Il est marqué par la rigueur, à l’image du budget de répartition revu à la baisse. Coupes sombres dans les dotations aux collectivités. L’opposition réagit. Faute de dialogue, les élus loyalistes quittent l’hémicycle, y compris les membres de l'exécutif. Les trois budgets sont quand même votés

Le 28 juin, le Congrès adopte la hausse des taux de la CCS, la Contribution calédonienne de solidarité. Le 8 juillet, un nouveau prêt AFD est acté : le président du gouvernement, le haut-commissaire et le directeur adjoint de l'Agence française de développement signent une convention d’emprunt à hauteur de 20,88 milliards.

Le portefeuille prend cher

Dans la rue, les Calédoniens font entendre leur mécontentement face à la flambée des prix, qui affecte à la fois les ménages et les professionnels. Des manifestations et blocages se succèdent, même la semaine de Noël. La conjoncture internationale nous rattrape, notamment à travers des hausses successives sur le prix du carburant, de l’électricité, du gaz. Mais pas seulement, la guerre en Ukraine depuis le 24 février participe aussi de l’inflation et provoque des pénuries.

Un nouveau bouclier qualité-prix, sur les fruits et légumes, est instauré au 1er juin. Les prix de 60 produits jugés de grande consommation sont encadrés, accord signé le 4 juillet et prolongé le 9 novembre. Le 5 juillet, un accord interprofessionnel instaure un bouclier qualité-prix pour la viande. Quatre mois plus tard, le poisson fait son entrée dans le dispositif.

Tout cela s'avère sans effet face aux caprices de la météo et du phénomène climatique La Niña. Les nombreux épisodes pluvieux sont autant de catastrophes pour les agriculteurs.

Exemple en juillet ou encore en août. Faute de récolte, 400 emplois saisonniers ont disparu cette année. Et sur les étals, fruits et légumes frais sont devenus moins présents et surtout plus chers.

Les professions de santé souffrent

L'année 2022, c'est aussi les métiers de la santé qui semblent ployer de partout. Les professionnels des soins crient au manque de moyens humains dans tous les domaines et à travers tout le pays. Le 5 juillet, une cellule de crise est activée pour faire face à la problématique.

Quelques autres événements marquants :